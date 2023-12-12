Gençlik merkezinde açılan KPSS kurslarına yoğun ilgi

Bitlis Gençlik ve Spor Müdürlüğüne bağlı Tatvan Gençlik Merkezinde, Kamu Personeli Seçme Sınavına girecek adayların sınav başarılarını artırmaları amacıyla açılan tarih, Türkçe, coğrafya ve matematik kursları yoğun ilgi görüyor.



Haftanın 4 günü derslerin işlendiği ve 1 günü ise denemelerin yapıldığı kurslar ücretsiz verilirken, sınava girecek gençler ise hizmetten duydukları memnuniyeti dile getirdi. Dezavantajlı gençlerin buraya gelip hiçbir ücret vermeksizin eğitim gördüklerini söyleyen Tarih Öğretmeni Ali Akın, “Gençlik merkezinde 6 yıldır görev yapıyorum. Nihai amacımız öğrencilerimize ders verip KPSS ile atanmalarıdır. 4 öğretmenimizle sene başından sonuna kadar bu kurslarımızı devam ettireceğiz. Haftanın 4 günü dersler işliyoruz ve 1 günü ise denemeler yapıyoruz. Şu an 4 sınıfımız ve 70’e yakın öğrencimiz var. Durumu olmayan öğrencilerimize açtığımız bu kurslarda elimizden geleni yapmaya çalışıyoruz. 4 öğretmenimizle birlikte bu sene KPSS alanında çok iyi dereceler alacağımıza inanıyorum. Katkılarından dolayı Tatvan Kaymakamı Remzi Demir’e ve Tatvan Gençlik Merkezi Müdürümüz Burhanettin Avşar’a teşekkürlerimi sunuyorum” dedi.



İstedikleri saat ders çalışmak için geldiklerini ve bu konuda çok şanslı olduğunu söyleyen öğrenci Dilan Özkan da, “Bir hedefimiz olduğu için buradayız ve bu kurslar bize çok fayda veriyor. Bu kurslara kesinlikle ücret ödemiyoruz. Denemelerimiz, kitaplarımız ve eğitimlerimizi ücretsiz alıyoruz. Hemşire olmak istiyorum ve amacımı gerçekleştirmek istiyorum. Haftanın 5 günü bu kurslara geliyorum. Haftanın 4 günü ders işliyoruz, 1 günü de deneme oluyoruz. İstediğimiz gün ve saatlerde gelip burada ders çalışabiliyoruz, bu konuda çok şanslıyız” ifadelerini kullandı.