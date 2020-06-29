Samsun'un Havza ilçesinden, çalışmak için gurbete göç eden ailesiyle 16 yaşında ayrılan Ergin Gümüşçü, başka gençlerin aynı kaderi yaşamaması için memleketine dönüp yatırım yaptı.

Çalışmak amacıyla İstanbul'a göç eden ailesiyle 16 yaşında Havza'dan ayrılan Ergin Gümüşçü, Pendik'teki tersanelerde uzun yıllar çırak, usta, ustabaşı ve formen olarak çalıştı.

Tecrübelerini değerlendirmek isteyen Gümüşçü, 2008 yılında Gümüş Denizcilik şirketini kurdu. Aradan geçen yıllarda işini geliştiren Gümüşçü, Havza Organize Sanayi Bölgesinin (OSB) oluşturulmasının ardından memleketine yatırım yapmaya karar verdi.

Bu amaçla gurbetçi bir hemşehrisi ile ortaklık yapan Gümüşçü, Durşam Makine Yapı Sanayi firmasını kurarak 2018 yılında Havza OSB'de yer tahsisi aldı.

Yaklaşık 10 milyon liraya mal olacak ve gemi makineleri yedek parçası üretilecek fabrikanın, gelecek yılın başlarında üretime geçmesi planlanıyor.

Temel kazı çalışmalarının ardından kurulum aşamasına geçilen fabrikada, 60 kişinin istihdam edilmesi hedefleniyor.

Memleketine yatırım yapıp, başka gençlerin iş bulmak amacıyla gurbete gitmek zorunda kalmasını önlemek isteyen Gümüşçü, kızı Hilal Gümüşçü ile fabrika inşaatının bir an önce tamamlanması için çalışmaları yakından takip ediyor.

Hemşehrilerini Havza'ya yatırıma davet ediyor

Yatırımcı Ergin Gümüşçü, AA muhabirine, İstanbul'da tersanelerde zor şartlar altında yıllarca çalıştıktan sonra kendi şirketini kurup yurt içi ve dışına gemi yaptıklarını söyledi.

Gurbetin zorluklarını çok iyi bildiğine işaret eden Gümüşçü, "O şartları çok çok iyi bildiğimiz için şöyle bir düşüncemiz oldu: Memleketimize nasıl bir faydamız olur? Öncelikle köylülerimizin burada çalışıp memleketlerinde kalmalarını sağlayabilmek için Havza'ya yatırım yapalım dedik." ifadelerini kullandı.

Yine gurbetçi olarak Havza'dan ayrılmış, gemicilik sektöründe hizmet veren bir arkadaşı ile yatırıma karar verdiklerini belirten Gümüşçü, "Hedefimiz burada 50-60 personel çalıştırmak. Asıl amacımız buradaki insanları istihdam etmek, bu bölgede istihdam sağlamak." dedi.

Projenin ilk etapta 5 milyon liralık yatırım olarak planlandığını ancak daha sonra farklı projeler de ilave etmeyi kararlaştırdıklarına dikkati çeken Gümüşçü, "2021 yılının sonuna kadar yaklaşık 7 milyon liralık yatırım yapacağız. Devamında diğer ekipmanlarla 10 milyon liralık yatırım yapmış olacağız. Gemi makineleri yedek parçalarını burada ürettikten sonra İstanbul'daki mağazamızdan gemilere vereceğiz. 2020 yılının sonunda inşaatı tamamlayıp 2021'in ilk üç ayı içinde üretime geçmeyi planlamaktayız." diye konuştu.

Gümüşçü, Havza OSB'ye başka yatırımcılar bulmak için de yoğun çaba harcadıklarını vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Güvendiğimiz arkadaşlarımızı yatırım yapmaları için Kaymakamımız Metin Yılmaz ve Havza Ticaret ve Sanayi Odası Başkanımız Erkan Acar ile tanıştırdık. Bu arkadaşlarımızdan biri Havza OSB'de yatırım kararı aldı. Hatta inşaata başladı. İnşallah onlar da 5 milyon liralık yatırımla bölgemizde istihdam sağlayacak. Yatırım yapma gücü olan Havzalı iş insanlarımızı, gençlerimizin gurbete çıkmalarını durdurmak için buraya yatırıma davet ediyorum."