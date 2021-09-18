Yurt Dışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı’nın desteğiyle Fettah Efendi Eğitim ve Düşünce Derneği tarafından organize edilen kongrenin açılış töreni Üsküp’teki tarihi Kurşunlu Han’da düzenlendi.

Kongrenin açılışına, Türkiye’nin Üsküp Büyükelçiliği, Yurt Dışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı yetkilileri, sivil toplum kuruluşları ve Türk kurumlarının temsilcileri ile akademisyenler katıldı.

Dernek başkanı Sevba Abdula “Balkanlar çapında geniş perspektifle, bölgenin refahının, bölgenin büyümesinin, hukuk, adalet, eşitlik üretmesi için gereken çerçevenin özellikle bilgiye yatırım yaparak gerçekleşeceğini düşünüyoruz.” dedi.

Temel hedef kitlesi genç araştırmacılar olan Kongre kapsamında, sekiz ülkeden otuz dört akademisyen Balkanlara yönelik araştırmalarını içeren bildirilerini sunacak.

1.Balkan Çalışmaları Kongresi’ne Kuzey Makedonya, Kosova, Arnavutluk, Bosna-Hersek, Sırbistan, Türkiye, Azerbaycan ve Polonya’dan lisans, yüksek lisans, doktora öğrencileri ve doktorasını yeni tamamlamış araştırmacılar katılıyor.

Kongre, sosyal bilimler alanında disiplinler arası çalışmaları teşvik etmeyi, bölge içi ve Türkiye ile akademik etkileşim ve hareketliliği artırmayı amaçlıyor.