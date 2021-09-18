Çaltıbükü Mahallesi'ndeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın başladı. İhbar üzerine bölgeye 3 helikopter, 8 arazöz ve çok sayıda ekip yönlendirildi.

Ekipler, alevlere havadan ve karadan müdahale ediyor.