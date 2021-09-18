Haber Giriş: 18 Eylül 2021 Cumartesi 14:21Son Güncelleme: Kaynak: AA
Mersin'in Anamur ilçesinde çıkan orman yangınına müdahale ediliyor
[Fotoğraf: AA]
Mersin'in Anamur ilçesinde çıkan orman yangını, havadan ve karadan müdahaleyle kontrol altına alınmaya çalışılıyor.
Çaltıbükü Mahallesi'ndeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın başladı. İhbar üzerine bölgeye 3 helikopter, 8 arazöz ve çok sayıda ekip yönlendirildi.
Ekipler, alevlere havadan ve karadan müdahale ediyor.
Etiketler: Orman Yangını
Son Haberler
- 15:47
- 15:43
- 15:26
- 15:18
- 15:22
Sıradaki Haber
Niğde'de Dünya Temizlik Günü kapsamında çevre temizliği yapıldı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz