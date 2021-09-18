Çevre Temizlik Günü dolayısıyla Niğde Belediye Başkanı Emrah Özdemir, etkinliğe katılanlarla Paşakapı caddesinde bulunan esnafları gezerek temizlik konusunda hatırlatmalarda bulundu.

Süpürge ile temizlik yapan Başkan Özdemir, daha sonra Yeşilburç yürüyüş alanına geçerek çöp topladı.

Başkan Özdemir, yaptığı açıklamada, çevre temizliğinin ne kadar önemli olduğunu vatandaşlara hatırlatmak için böyle bir etkinlik düzenlediklerini belirterek, şunları kaydetti:

“Belediye olarak temizlik konusunda üstümüze düşenin fazlasını yapıyoruz ama biz ne kadar çalışırsak çalışalım, Niğde'de yaşayanlar olarak çevremizi temiz tutmadığımız sürece belediye olarak bu işlere yetişme imkanımız yok. Biz Niğde Belediyesi olarak sıfır atık belgesi alan nadir belediyelerden bir tanesiyiz ve bu günde temizlik konusunda bir farkındalık olsun istiyoruz."

Etkinliğe, Niğde Belediyesi çalışanları, sivil toplum örgütleri, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.