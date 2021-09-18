Haber Giriş: 18 Eylül 2021 Cumartesi 10:40Son Güncelleme: Kaynak: AA
Mazıdağı'nda trafik kazası: 1 yaralı
[Fotoğraf: AA]
Mazıdağı ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.
Mazıdağı ilçesinde alınan bilgiye göre, Nuray Demirtaş yönetimindeki 06 GGV 05 plakalı otomobil, Gürpınar Mahallesi mevkisinde yoldan çıkarak devrildi.
Kazada, yaralanan sürücü Demirtaş 112 Acil Sağlık ekiplerince Mazıdağı Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Kaza nedeniyle araçta çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.
Etiketler: Trafik Kazası Trafik Mardin
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