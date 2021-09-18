Van İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, uyuşturucu ticareti, nakli veya depolanması faaliyetlerini yürütenlere yönelik çalışmalar devam ediyor.

Bu kapsamda polis ekipleri, Van'dan Ankara'ya gitmek için Ferit Melen Havalimanı'na gelen İran uyruklu R.A'yı, X-ray cihazından geçerken şüphe üzerine durdurdu.

Üst araması yapılan R.A'nın üzerine sarılı 427 gram eroin ve 34 gram afyon sakızı ele geçirildi.

Şüpheli ekipler tarafından gözaltına alındı.