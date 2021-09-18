Haber Giriş: 18 Eylül 2021 Cumartesi 10:05Son Güncelleme: Kaynak: İHA
Terör propagandası operasyonu: 1 gözaltı
[Fotoğraf: İHA]
Tekirdağ'ın Muratlı ilçesinde bir şüpheli terör propagandası yapmaktan gözaltına alındı.
Tekirdağ'ın Muratlı ilçesinde hakkında terör propagandası yapmaktan yakalama kararı çıkartılan N.Ç. adlı şüpheli, Tekirdağ İl Jandarma Komutanlığına bağlı Terörle Mücadele ekiplerince çalıştığı işyerinde gözaltına alındı. Karakoldaki işlemlerinin tamamlanmasının ardından Muratlı Adliyesi’ne sevk edilen şüpheli şahıs, adli kontrol şartıyla tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.
Olaya ilişkin başlatılan soruşturma ise sürüyor.
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