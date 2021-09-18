Haber Giriş: 18 Eylül 2021 Cumartesi 10:07Son Güncelleme: Kaynak: İHA
Hatay’da dur ihtarına uymayan araçtan ateş açıldı: 3’ü polis 4 yaralı
[Fotoğraf: İHA]
Hatay’da dur ihtarına uymayan araçtan polise ateş açıldı. Olayda 3 polis ve 1 vatandaş yaralandı.
Antakya ilçesinde saat 21.00 sularında meydana gelen olayda, Şükrü Balcı Caddesi’nde asayiş uygulaması yapan polisler şüpheli gördükleri aracı durdurmak istedi. Araç içerisinde bulunan şahıslar polise ateşle karşılık verdi. Kaçan zanlılar kovalama boyunca pompalı tüfekle ateş ederek 3 polisin 1 vatandaşın yaralanmasına sebep oldu.
Polisin kovalama sonucunda aracı Antakya Reyhanlı karayolunda boş araziye bırakarak kaçan zanlıları yakalama çalışmaları sürüyor.
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