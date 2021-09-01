Balıkpazarı Mahallesi'nde Ferit K, kimliği henüz belirlenemeyen bir kişi tarafından silahla bacağından yaralandı.

Çevredekilerin durumu bildirmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Ferit K, 112 Acil Servis ekipleri tarafından Gemlik Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Çevrede güvenlik önlemi alan polis ekipleri, motosikletle kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.