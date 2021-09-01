Bursa'nın İnegöl ilçesinde mobilya imalathanesi kurduktan kısa bir süre sonra ihracata başlayan genç girişimci, yeni pazarlarla işini büyütüyor.

"Mobilyanın başkenti" olarak anılan ilçede bir yıl önce atölye açan 20 yaşındaki Enes Temiz, 12 kişiden oluşan ekibiyle koltuk takımı üretmeye başladı.

Pazarlamaya büyük önem veren ve yurt dışına açılmayı hedefleyen Temiz, çabalarının karşılığında yaklaşık 10 ay önce ilk yurt dışı satışlarını yaptı.

Genç girişimci, yeni pazarlara açılmak için bu süreçte fuarlara da katıldı.

Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığından destek alan Temiz, 3-8 Ağustos'ta CNR Expo İstanbul Fuar Merkezi'nde düzenlenen 17. Uluslararası İstanbul Mobilya Fuarı'nda stant açarak ürünlerini sergiledi.

Yurt dışından gelen alıcılarla bağlantılar kuran Temiz, ihracat yaptığı ülke sayısını 21'e yükseltti.

"Müşterilerime 20 yaşımda olduğumu söyleyince şaşırıyorlar"

Enes Temiz, AA muhabirine, çeşitli ebat, renk ve özelliklerde koltuk takımı ürettiklerini söyledi.

Farklı alanlarda çalıştıktan sonra mobilyacılık sektörüne girdiğini belirten Temiz, "Belirli bir süre geçtikten sonra fuara katılmak için devlet desteğine başvurduk. Devlet desteğimiz onaylandı, İstanbul Mobilya Fuarı'na giriş yaptık. Sonrasında birçok ülke ile çalışmaya başladık. Başta Kuzey Makedonya, Sırbistan, Nijerya olmak üzere birçok ülke ile çalışıyoruz. İhracat devam ediyor. Her hafta çarşamba, perşembe ve cuma günleri düzenli yüklemelerimiz oluyor." diye konuştu.

Daha önce 300 metrekare olan üretim alanını ihracat dolayısıyla 1600 metrekareye çıkardığını dile getiren Temiz, ekibinin yanı sıra siparişlere yetişemediği dönemlerde parça başı işçi de çalıştırdığını anlattı.

İskeletinden döşemesine, sevkiyatına kadar tüm işleri kendi bünyelerinde yaptıklarını aktaran Temiz, şunları kaydetti:

"İhracatı bazen aracılarla, bazen direkt kendimiz yapıyoruz. Müşterilerime 20 yaşımda olduğumu söyleyince şaşırıyorlar, tepkileri garip oluyor. Yaşım 20 olabilir ama şu anki hedeflerimiz arasında bütün ülkelerle çalışmak var. Türkiye mobilyasını tüm dünyaya duyurmak istiyoruz. 21 ülke ile başladık, devamında göndermek istediğimiz birçok ülke var. Hedefim Türkiye mobilyasını tüm ülkelere ihraç etmek.”

Temiz, Gürcistan, Kuzey Makedonya, Sırbistan ve Nijerya'nın yanı sıra Arnavutluk, İsveç, ABD, Belçika, Özbekistan, Almanya, Kosova, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Filistin, Libya, Irak, Rusya, İngiltere, Fransa, Fas, Bulgaristan ve Norveç'e ihracat yaptıklarını sözlerine ekledi.