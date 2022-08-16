Erzincan - Üzümlü kara yolunun kenarında boş alanda yuva yapan iki gelincik, görüntülendi.

Yuvanın hemen başucuna konulan kamera kısa bir süre sonra gelincikleri kaydetmeyi başardı.

Yuvadan çıkan ve etrafta gezinen iki gelincik daha sonra kamerayı fark edince ortaya ilginç görüntüler çıktı.

Hayatlarında ilk kez kamera gören ve keşfetmeye çalışan gelincikler şirin halleriyle tebessüm ettirdi.