Haber Giriş: 16 Ağustos 2022 Salı 21:35Son Güncelleme: Kaynak: İHA
Gelinciklerin kamera şaşkınlığı
Erzincan’da boş alanda yuva yapan gelincikler kameraya yakalandı. Hayatlarında ilk kez kamera gören iki gelinciğin şaşkınlığı kayıtlara yansıyarak ilginç görüntü oluşturdu.
Erzincan - Üzümlü kara yolunun kenarında boş alanda yuva yapan iki gelincik, görüntülendi.
Yuvanın hemen başucuna konulan kamera kısa bir süre sonra gelincikleri kaydetmeyi başardı.
Yuvadan çıkan ve etrafta gezinen iki gelincik daha sonra kamerayı fark edince ortaya ilginç görüntüler çıktı.
Hayatlarında ilk kez kamera gören ve keşfetmeye çalışan gelincikler şirin halleriyle tebessüm ettirdi.
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