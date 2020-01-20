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Gelibolu'da ev yangını20 Ocak 2020 Pazartesi 09:45 - Son Güncelleme 20 Ocak 2020 Pazartesi 09:47
Çanakkale'nin Gelibolu ilçesinde bir evde çıkan yangın, hasara yol açtı.
[Fotoğraf: AA]
Alınan bilgiye göre, Yazıcızade Mahallesi'nde Hanım Tekneci'nin (70) kiracı olarak oturduğu müstakil evde sobadan sıçrayan alevler nedeniyle yangın çıktı.
Ev sahipleri ve çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi.
Ekiplerin kısa sürede kontrol altına alarak söndürdüğü yangın nedeniyle evde hasar oluştu.
Kaynak: AA