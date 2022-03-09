Türk Havacılık ve Uzay Sanayii (TUSAŞ), 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde kadın çalışanlarına özel bir program hazırladı.

Gökyüzüne İlham Veren Kadınlar Buluşması adlı programda, araştırmacı ve yazar İlknur Bektaş tarafından “Milli Mücadele’nin Cesur ve Kayıp Kadınları” konulu söyleşi gerçekleştirildi.

Kurtuluş Savaşı’nın kahraman kadınları ile Türkiye’nin gökyüzüne ilham veren kadınlarını buluşturduğu bir video gösterimi gerçekleştirilen etkinlikte, Kurtuluş Savaşı’nın cesur kadınları ile Türkiye’nin gökyüzüne ilham veren kadınlarına ithafen hazırlanan manifestoya kadın çalışanlar imza attı. Araştırmacı ve yazar İlknur Bektaş’ın kaleme aldığı ”Milli Mücadele’nin Cesur ve Kayıp Kadınları” adlı kitap da kadın çalışanlara hediye edildi.

TUSAŞ Genel Müdürü Prof. Dr Temel Kotil‘in ön sözü ile yeniden basılan kitapta Milli Mücadele yıllarında vatanı egemenliğine kavuşturmak için sıkıntılarla fedakarca mücadele eden 30 kadın kahramanın hikayeleri yer alıyor.

Gökyüzüne İlham Veren Kadınlar Mentorluk Programı’nın 3’üncü dönem menti ve mentor eşleşmeleri de aynı gün gerçekleştirildi.

6 ay sürecek program, 23 kadın üniversite öğrencisinin eşleştirildiği Türk Havacılık ve Uzay Sanayii’nin 23 kadın çalışanından mentorluk almasını sağlayacak.