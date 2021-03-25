Operasyon sonucu, 2 kilo 600 gram kubar esrar, 1 hassas terazi, uyuşturucu içmek için kullanılan 15 çarşaf, 9 tabanca fişeği ve 130 gram boş mavi kapsül ele geçirildi.

Gediz ilçesinde, uyuşturucu madde ticareti yapıldığı bilgisine ulaşan İlçe Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekipler, bir eve baskın düzenlendi.

Gediz Cumhuriyet Başsavcılığı'nın izniyle yapılan operasyonda, evde bulunan A.B. ve U.B. isimli 2 şüpheli yakalandı.

Evde yapılan aramalar sonucu 2 kilo 600 gram kubar esrar, 1 hassas terazi, uyuşturucu içmek için kullanılan 15 çarşaf, 9 tabanca fişeği ve 130 gram boş mavi kapsül ele geçirildi.

'Uyuşturucu madde ticareti yapmak' suçundan gözaltına şüpheliler sorgulanmak üzere Jandarma karakoluna götürüldü.