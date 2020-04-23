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Gece bekçileri, "23 Nisan" anısına hazırladıkları 100 yardım kolisini ihtiyaç sahiplerine ulaştırıldı
[Fotoğraf: AA]
Arnavutköy İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı gece bekçileri, kendi aralarında topladıkları parayla alışveriş yaparak yardım kolileri hazırladı.
İstanbul'da "Gece Kartalları" olarak bilinen mahalle ve çarşı bekçileri, "23 Nisan" dolayısıyla 100 yardım kolisini ihtiyaç sahiplerine ulaştırdı.
Arnavutköy İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı gece bekçileri, TBMM'nin açılışının 100. yılı ile 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla sosyal yardım kampanyası başlattı.
Kendi aralarında topladıkları parayla alışveriş yapan gece bekçileri, temin ettikleri malzemelerden 100 yardım kolisi oluşturdu. Koliler, ramazan öncesi ilçedeki 100 ihtiyaç sahibi aileye dağıtıldı.
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