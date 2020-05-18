Kırsal kesimdeki çiftçiler, sabahın ilk ışıklarıyla mesaiye başladıkları tarlalarında iftar saatine kadar çalışıyor.

Çiftçi Nuri Ballı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, tartalarda üretim ve hasat faaliyetlerini aksatmadan sürdürdürdüklerini söyledi.

Koronavirüs tedbirleri kapsamında sokağa çıkma kısıtlamasında çiftçilere kolaylık sağlandığını anlatan Ballı, "Koronavirüs günlerinde de üretimimize devam ediyoruz. Devletimizin bize verdiği destekle biz de üretmeye devam ediyoruz." dedi.