Abluka altındaki Gazze Şeridi'nde yaşayan 23 yaşındaki Filistinli Bahi ed-Dabbe, bu yönde ciddi bir eğitim almamasına rağmen resim yeteneği ile otomobil tutkusunu birleştirerek üç boyutlu otomobiller tasarlıyor.

Gazze'nin orta kesimindeki Ez-Zehra bölgesinde yaşayan Dabbe, duvarları üç boyutlu otomobil resimleriyle dolu ofisinde farklı tasarımlar ortaya koyabilmek için saatlerce çalışıyor. Tasarımlarını önce kara kalem olarak kağıda çizen Dabbe, daha sonra bunları bilgisayar ortamına aktarıyor ve son değişiklikleri elektronik ortamda gerçekleştiriyor.

Genç adam, yeni araç tasarımlarının yanı sıra uluslararası otomobil şirketlerine ait tasarımları geliştirmeye dönük de fikirler üretiyor. En büyük hayali otomobil tasarımıyla ilgili eğitim almak ve büyük otomobil firmalarında çalışmak olan Dabbe, bunun için tasarımlarını ve fikirlerini zaman zaman uluslararası şirketlere gönderiyor.

"İlkokulda duvarlara resimler çizerdim"

İlkokul sıralarında başlayan hikayesini AA muhabirine anlatan Dabbe, resme ilgisinin çok küçük yaşlarda başladığını, okulda sıralara ve duvarlara resimler çizdiğini hatta bu nedenle bir çok kez öğretmenleri tarafından cezalandırıldığını ifade etti.

İlerleyen yıllarda resim yeteneğini otomobil tutkusuyla birleştirdiğini aktaran Dabbe, zamanla internet sayesinde otomobil dünyasına ilişkin tüm yenilikleri araştırmaya ve yakından takip etmeye başladığını belirtti.

İlk otomobil tasarımını henüz 11 yaşındayken gerçekleştirdiğini belirten Dabbe, Gazze'nin Deyr el-Belah bölgesindeki endüstri meslek lisesini bitirdiğini belirtti. Dabbe, üniversitede farklı bölümlere yöneldiğini ancak o dönemde de resim ve tasarımla ilgili birçok programa katıldığını ve bunların gelişiminde önemli rol oynadığını aktardı.

Bir süredir üç boyutlu tasarımlar üzerinde çalıştığını kaydeden Dabbe, böylece araçların koltuk ve direksiyonu gibi iç tasarım konusunda da yeteneğini ortaya koymaya başladığını söyledi.

Gazzeli genç çizimlerini BMW'ye de gönderdi

Son dönemde çalışmalarını BMW gibi bazı otomobil şirketlerine e-posta ile gönderdiğini aktaran Dabbe, şunları kaydetti:

"Tasarımlarım, aralarında BMW'nin de bulunduğu uluslararası firmalardaki uzmanlar tarafından ilgiyle karşılandı ve oldukça beğenildi. Bana, önümüzdeki dönemde Almanya'da otomobil geliştirme ekiplerince yürütülecek çalışmalara katılabileceğimi bildirdiler. Aradıkları şartlar arasında üniversite koşulunun bulunmaması beni şaşırttı. Onlar için önemli olan yaratıcılık."

Tasarımlarını sunmak için bazı yerel sergilere de katıldığını anlatan Gazzeli genç adam, buralarda aldığı güzel yorumların kendisini daha da cesaretlendirdiğini dile getirdi.

Dabbe, hayırseverlik odaklı kitlesel fonlama sitesi Go Fund Me'de bir hesap açtığını ve bunun hayallerine ulaşma noktasında kendisine yardımcı olabileceğini söyledi.

"Hayallerimin önündeki en büyük engel İsrail ablukası"

Bir süre önce Gate Way Kurumu tarafından düzenlenen Gazze'den çok sayıda yetenekli gencin katıldığı 3 aylık bir eğitime katıldığını belirten Dabbe, bu eğitim süresinde yaratıcı düşünme ve inovasyonla ilgili güzel bilgiler edindiklerini ifade etti.

"Hayallerimin önündeki en büyük engel İsrail'in 13 yıldır devam eden Gazze ablukası." diyen Dabbe, abluka nedeniyle Gazze'den çıkamadığı için birçok fırsatı kaçırdığını vurguladı.

Geçimini sağlamak için son dönemde grafik tasarımı ve karikatür çizimi gibi yollara yöneldiğini aktaran Gazzeli genç, "Bir otomobil şirketinde uygun bir iş fırsatı elde edene kadar böyle devam edebilirim." ifadelerini kullandı.

Dabbe, "Gelecekte, Filistinli gençlere teknik eğitim verecek yerel bir merkez açabilmek için, otomobil tasarımıyla ilgili uluslararası düzeyde eğitim alabileceğim bir fırsat elde etmeyi umuyorum." dedi.

Kaynak: AA