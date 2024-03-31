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Güncel
AA 31.03.2024 10:14

Gaziantep'te yakıt tankerinde 2'si ölü, 7'si baygın 52 düzensiz göçmen bulundu

Gaziantep'in Şehitkamil ilçesinde, yakıt tankerinde 2'si ölü, 7'si yarı baygın halde 52 göçmen bulundu.

Gaziantep'te yakıt tankerinde 2'si ölü, 7'si baygın 52 düzensiz göçmen bulundu

Tarsus-Adana-Gaziantep Otoyolu'nun Küllü Mahallesi yakınlarındaki bir dinlenme tesisinde uygulama yapan polis ekipleri, yakıt tankerini durdurdu.

Arama yapan ekipler, tankerin içesinde Afgan uyruklu 52 düzensiz göçmen olduğunu fark etti.

Ekipler tarafından tankerden çıkarılan düzensiz göçmenlerden 2'sinin hayatını kaybettiği, 7'sinin ise yarı baygın halde olduğu belirlendi.

Hayati tehlikelerinin bulunduğu öğrenilen 7 göçmen, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Diğer düzensiz göçmenler de Yeşilvadi Şehit Ersan Gürpınar Polis Merkezi Amirliğine götürüldü.

Aracın sürücüsü ise gözaltına alındı.

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