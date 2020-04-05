Haber Giriş: Kaynak: AA
Gaziantep'te uyuşturucu operasyonunda 13 şüpheli yakalandı
[Fotoğraf: AA]
Gaziantep'te uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonda 13 zanlı gözaltına alındı.
Gaziantep İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ile Şahinbey İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucuyla mücadele çalışmaları kapsamında belirlenen adreslere operasyon düzenledi.
Operasyonda 13 zanlı gözaltına alındı.
Adreslerdeki aramalarda 3,5 litre sıvı uyuşturucu, 105 gram uyuşturucu, bir ruhsatsız tabanca ve 6 mermi ele geçirildi.
Zanlıların emniyetteki işlemleri devam ediyor.
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