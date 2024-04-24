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Güncel
AA 24.04.2024 09:37

Gaziantep'te tiyatro festivali

Gaziantep Üniversitesi Tiyatro Topluluğu (GÜTOT) tarafından bu yıl 12'ncisi düzenlenen tiyatro festivali kapılarını açtı.

Gaziantep'te tiyatro festivali
[Fotograf: AA]

Türkiye'nin farklı bölgelerindeki üniversitelerden katılan öğrenci topluluklarının yer aldığı festivalde, 7 oyun sahnelenecek.

GÜTOT Akademik Danışmanı Prof. Dr. Mehmet Emin Sönmez, festival için heyecanlı olduklarını söyledi.

"Öğrencilerinin festival coşkusunu hissetmelerini sağlayacağız"

Festivalin şenlik havasında geçeceğini aktaran Sönmez, şunları söyledi:

"GAÜN, diğer üniversitelerimizdeki tiyatro topluluklarını bir araya getirerek izleyenlere zengin bir tiyatro deneyimi sunmayı amaçlıyor. Festival kapsamında birbirinden değerli oyunlar sahnelenecek. Yapılacak konserlerle festivalimize renk katacak. Sanatsal etkinliklerle üniversitemizin öğrencilerinin festival coşkusunu hissetmelerini sağlayacağız."

22-26 Nisan tarihlerinde düzenlenen festivalde, Özyeğin Üniversitesi Oda Tiyatrosu, Akdeniz Üniversitesi Yaratıcı Sanatlar Topluluğu, Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Bizbize Tiyatro Topluluğu, Siirt Üniversitesi Yaratıcı Drama Topluluğu'nun sahne alacağı oyunlar izleyiciyle buluşacak.

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