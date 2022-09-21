Haber Giriş: 21 Eylül 2022 Çarşamba 09:50Son Güncelleme: Kaynak: AA
Gaziantep'te tırda 11 kilogram uyuşturucu ele geçirildi
[Fotograf: AA]
Gaziantep'te bir tırda yapılan aramada 2 kilogram eroin, 9 kilogram sentetik uyuşturucu ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı.
Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, takibe aldıkları bir tırı uygulama noktasında durdurdu.
Narkotik dedektör köpeği "Onix" ile tırda arama yapan ekipler, 2 kilogram eroin ve 9 kilogram sentetik uyuşturucu ele geçirdi.
Operasyonda gözaltına alınan 1 şüphelinin emniyetteki işlemleri devam ediyor.
Bu arada ekiplerin tırda arama yapması ve uyuşturucunun bulunma anı emniyet müdürlüğü kamerasınca kaydedildi.
Etiketler: Uyuşturucu Narkotik
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