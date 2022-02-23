Haber Giriş: 23 Şubat 2022 Çarşamba 15:10Son Güncelleme: Kaynak: AA
Gaziantep'te taklit çanta operasyonu
[Fotoğraf: İHA]
Gaziantep'te gerçekleştirilen operasyonda, çeşitli markaların taklitleri olan 3 bin 653 kadın çantası ele geçirildi.
Gaziantep İl Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şubesi ekipleri, çeşitli markalardaki kadın çantası taklitlerini üreten şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.
Ekipler, Şahinbey ilçesinde belirlenen 7 iş yerine düzenlediği operasyonda, 3 bin 653 çanta ele geçirdi.
Olayla ilgili yasal işlem başlatıldı.
Etiketler: Gaziantep
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