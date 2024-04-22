Gaziantep'te silah kaçakçılığı operasyonu: 5 gözaltı

Gaziantep İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Nurdağı ilçesinde silah kaçakçılığı ihbarı üzerine 5 şüphelinin adreslerine eş zamanlı operasyon düzenledi.

Düzenlenen operasyonda 2 uzun namlulu tüfek, 6 ruhsatsız tabanca, 2 ruhsatsız av tüfeği, 9 tabanca şarjörü, 342 tabanca fişeği, 182 av tüfeği fişeği ile suçtan elde edildiği değerlendirilen 45 bin 935 TL ve 350 Sterlin ele geçirdi.

Silah ve paralara el koyan ekipler; 5 kişi gözaltına aldı.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden A.O. ve M.O.C. tutuksuz yargılanmak üzere, Ö.A., A.Y. ve B.A. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.