Haber Giriş: 30 Mart 2021 Salı 09:49Son Güncelleme: Kaynak: DHA
Gaziantep'te kaçak kazı operasyonu: 5 gözaltı
[Fotoğraf: DHA]
Gaziantep'te, polisin düzenlediği operasyonda bir evin zemininde kaçak kazı yapan 5 kişi gözaltına alındı.
Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Bostancı Mahallesi'ndeki bir evde kaçak tarihi eser kazısı yapıldığı bilgisi üzerine harekete geçti.
Ekipler, eve baskın düzenledi. Baskında 5 kişi, evin zeminini kazarken yakalandı. Şüpheliler gözaltına alınırken, ele geçirilen 1 dedektör ile çeşitli kazı malzemelerine el konuldu.
Şüphelilerin emniyetteki sorgularının ardından 'Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu'na muhalefet' suçundan adliyeye sevk edileceği belirtildi.
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