Gaziantep'in Nizip ilçesinde horoz dövüştürdüğü iddia edilen 2 kişiye toplam 12 bin lira para cezası kesildi, horoz dövüşünün yapıldığı yerdeki 14 kişiye de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını tedbirlerini ihlalden para cezası uygulandı.

Nizip İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, ilçedeki Hazimoğlu Mahallesi'nde iki katlı evde horoz dövüşü yapıldığı bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Ekipler, eve düzenledikleri operasyonda kafes ve kafes içerisinde 2 horoz buldu.

Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü ekipleri tarafından, M. A. ve İ. B'ye Hayvanları Koruma Kanunu'na muhalefet suçundan 2 horoz için 12 bin lira ceza kesildi.

Adresteki 14 kişiye ise salgın tedbirlerini ihlalden para cezası uygulandı.

Yaralı haldeki horozlar, Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü Av Koruma memurlarına teslim edildi.