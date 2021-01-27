Haber Giriş: 27 Ocak 2021 Çarşamba 10:54Son Güncelleme: Kaynak: AA
Gaziantep'te hırsızlık operasyonu: 7 tutuklama
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Gaziantep'te hırsızlık yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 7 şüpheli tutuklandı.
Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, kentte farklı tarihlerde yaşanan hırsızlıkların zanlılarını yakalamak için çalışma başlattı.
Olayların yaşandığı bölgedeki güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen ekipler, 7 zanlının kimliğini belirledi.
Adreslerine düzenlenen operasyonla yakalanan 7 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından tutuklandı.
Zanlıların 29 hırsızlık olayına karıştığı belirlendi.
Etiketler: Hırsızlık
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