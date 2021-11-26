Gaziantep İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, FETÖ'ye üye olma suçundan Ankara Ağır Ceza İlamat Masasınca aranan ve hakkında 7 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan Ö.Ö'nün kentte bulunduğu bilgisine ulaştı.

Düzenlenen operasyonla saklandığı evde yakalanan Ö.Ö, cezaevine gönderildi.