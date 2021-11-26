Haber Giriş: 26 Kasım 2021 Cuma 13:31Son Güncelleme: Kaynak: AA
Gaziantep'te hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan FETÖ üyesi yakalandı
[Fotoğraf: AA]
Gaziantep'te hakkında 7 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) mensubu saklandığı evde yakalandı.
Gaziantep İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, FETÖ'ye üye olma suçundan Ankara Ağır Ceza İlamat Masasınca aranan ve hakkında 7 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan Ö.Ö'nün kentte bulunduğu bilgisine ulaştı.
Düzenlenen operasyonla saklandığı evde yakalanan Ö.Ö, cezaevine gönderildi.
Sıradaki Haber
Elazığ’da PKK/KCK’ya yönelik sosyal medya operasyonu: 15 gözaltı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz