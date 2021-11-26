İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti yapanların tespitine yönelik çalışma başlattı.

Cumhuriyet Başsavcılığının talimatı doğrultusundan Y.D'nin üst aramasını yapan polis, 15 gram sentetik uyuşturucu ile bir miktar eroin ve esrar ele geçirdi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, nöbetçi mahkemece tutuklandı.