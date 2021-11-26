İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, 10 Haziran'da merkez Yenişehir ilçesinde M.P'nin öldürüldüğü silahlı saldırıya ilişkin çalışma yürüttü.

Ekipler tarafından 2 kilometrekarelik alan ile 14 kilometre güzergah boyunca 500 saatlik kamera görüntüsünün incelenmesi sonucu şüphelilerin A.K. ve kardeşi M.K. olduğu belirlendi.

Zanlıların yakalanması için ekim ve kasım ayında merkez Yenişehir, Bağlar ve Kayapınar ile Lice ilçelerindeki 12 ayrı adrese operasyon düzenlendi.

Operasyonda, A.K. ve M.K. suç aleti pompalı tüfekle yakalandı.

Şüpheli A.K'nin ifadesinde, maktul M.P. ile gönül ilişkisinden kaynaklı husumetinin olduğunu, cinayetten önce maktul tarafının kendisini bacağından silahla yaraladığını savunarak, kendisinin de kan güderek M.P'yi öldürdüğünü itiraf ettiği öğrenildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adli mercilere sevk edilen kardeşler tutuklandı.