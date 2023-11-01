Gaziantep'te göçmen kaçakçılarına operasyon: 5 tutuklama

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Suriye sınır hattında göçmen kaçakçılığını organize eden zanlıların yakalanması için çalışma başlatıldı.

Belirlenen adreslere operasyon düzenleyen ekipler, suçta kullanıldığı değerlendirilen 5 cep telefonu ve 3 otomobil ile motosiklet ele geçirdi.

Gözaltına alınan 7 zanlı, jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Nöbetçi sulh ceza hakimliğine çıkarılan şüphelilerden 5'i tutuklandı, 2'si adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.