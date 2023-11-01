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Güncel
AA 01.11.2023 17:06

Lüfer bolluğu tezgahlardaki fiyatlara yansıdı

Tekirdağ'da bol miktarda avlanan lüferin tane fiyatı tezgahlarda geçen haftaya göre 50 lira düşerek 200 liradan satılmaya başladı.

Lüfer bolluğu tezgahlardaki fiyatlara yansıdı

Marmara Denizi'nde avlanmayı sürdüren Tekirdağlı balıkçıların ağlarına takılan lüferler tezgahları süslemeye devam ediyor.

Tekirdağ Süleymanpaşa Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı İbrahim Pehlivanoğlu, geçen hafta tane fiyatı 250 lira olan lüferin fiyatının 200 liraya düştüğünü söyledi.

Balıkçıların yüzünün bu sıralar lüferle güldüğünü ifade eden Pehlivanoğlu, "İki haftadır balıkçıların ağları lüferle doluyor. Bu sene palamut olmadığı için 'daha çok hamsi ve istavrit olacak' diye bekledik. Sezon başı hamsi oldu ama artık lüfer avcılığı yapılıyor. Balık arttıkça tezgahlardaki fiyatlarda değişiyor. Balığın bol olması balıkçıyı da vatandaşı da sevindiriyor. havaların soğumasıyla balığın daha da artmasını ümit ediyoruz." dedi.

Lüfer bolluğu tezgahlardaki fiyatlara yansıdı

Balıkçı Hasan Erol da vatandaşların daha çok mevsimi olduğu için lüferi tercih ettiğini dile getirdi.

Lüfer bolluğunun devam etmesini beklediklerini aktaran Erol, "Balıkçıların ağlarına lüfer bol bol takılmaya devam ediyor. Balıklar çok güzel, çok taze. Palamut çok az olduğu için fiyatları yüksek. Lüferin yanında istavrit ve hamsi de tercih ediliyor. Lüfer tezgahın gözdesi olmaya devam edecek gibi." diye konuştu.

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Balıkçılık Tekirdağ
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