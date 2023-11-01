Hafif Sağanak Yağışlı 17.7ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Güncel
AA 01.11.2023 16:58

Eskişehir'de son bir ayda aranan 509 kişi yakalandı

Eskişehir'de, İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince geçen ay düzenlenen operasyonlarda, bazı suçlardan hakkında arama kararı bulunan firari hükümlü ve şüpheli 509 kişi yakalandı.

Eskişehir'de son bir ayda aranan 509 kişi yakalandı

Polis ekiplerince 1-31 Ekim'de yapılan çalışmalarda, 123'ü firari hükümlü 509 kişi yakalanarak haklarında işlem yapıldı.

"Cinayet" suçu kapsamında İnterpol tarafından kırmızı bültenle aranan bir, "Silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 10, "Uyuşturucu madde üretimi ticareti veya kullanımı" suçlarından 69, "Adam öldürme" suçundan 4, "Hırsızlık" suçundan 91, "Yağma" suçundan 18, "Silah ticareti, tefecilik yapmak ve kaçakçılıkla mücadele kanununa muhalefet" suçlarından 7 şüpheli hakkında işlem başlatıldı.

37 farklı suçtan ise 309 şüpheli olmak üzere toplamda 509 şüpheli hakkında gerekli işlemlere başlandığı bildirildi.

ETİKETLER
Eskişehir
Sıradaki Haber
Amasya'da 23 bin 600 makaron ele geçirildi
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
17:27
Cumhurbaşkanı Erdoğan yarın Kazakistan'a gidiyor
17:22
Kartlı ödemeler eylülde 807 milyar lirayı aştı
17:20
Bakan Uraloğlu, Özbekistanlı mevkidaşı Mahkamov'la görüştü
17:21
İrlandalı Bakan, Cibaliya Mülteci Kampı'na saldırı nedeniyle "derin şok" yaşadığını bildirdi
17:15
Gazze'deki 450 yabancı ve çifte vatandaşlık sahibi Filistinli, Refah'tan Mısır'a geçecek
17:11
Ordu'da 85 suç kaydı bulunan kişi yakalandı
Siirt'te 1500 öğrenci geri dönüşüme dikkati çekmek için aynı anda resim çizdi
Siirt'te 1500 öğrenci geri dönüşüme dikkati çekmek için aynı anda resim çizdi
FOTO FOKUS
Filistinli bir adam eşek arabasıyla dolaşarak oksijen aradı
Filistinli bir adam eşek arabasıyla dolaşarak oksijen aradı
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ