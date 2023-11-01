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Güncel
AA 01.11.2023 16:21

Mersin'de araştırma enstitüsünde yetiştirilen mandalinanın hasadı yapıldı

Mersin'in Erdemli ilçesinde, Alata Bahçe Kültürleri Araştırma Enstitüsünce yetiştirilen mandalinalar hasat edildi.

Mersin'de araştırma enstitüsünde yetiştirilen mandalinanın hasadı yapıldı

Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğüne bağlı enstitünün bahçesinde hasat etkinliği düzenlendi.

Etkinlikte, işçiler tarafından olgunlaşan mandalinalar dalından toplandı.

Turunçgil Yetiştiriciliği Bölümü Başkanı ziraat yüksek mühendisi Ali Yılmaz, yeni sezonda kent genelinde 310 bin ton mandalina rekoltesi beklendiğini söyledi.

Verimin, geçen yıla oranla yüzde 30-35 artacağını tahmin ettiklerini belirten Yılmaz, "Kış aylarının vazgeçilmezlerinden mandalinanın tüketimi sağlık açısından önemli" dedi.

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