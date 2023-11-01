Gana'nın 'Laz uşağı' Rizelilere çay dağıttı

Batı Afrika ülkelerinden Gana'dan Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi (RTEÜ) Tıp Fakültesi'nin kazanarak Rize'ye gelen 25 yaşındaki 5. Sınıf öğrencisi Abdulai Yahaya, Çay Çarşısı'nda Cumhuriyet'in 100. yılına özel düzenlenen 100 bin bardak çay dağıtımına katıldı.

Çay kazanının başına geçen Yahaya, bardaklara çay doldurarak vatandaşlara dağıttı.

Yapılan etkinliği duyunca çay dağıtımına yardım etmeye geldiğini belirten Abdulai Yahaya, şunları söyledi:

"Bana 'laz uşağı' derler. Çünkü horon oynuyorum. Yazın otelde çalışıyorum. Orada gelen misafirlerimize Rize kültürünü tanıtıyoruz. Onlarla beraber eğleniyoruz. Sosyal medyada videolar paylaşarak ünlendik. Şimdi bir Rizeli olarak bugün Türkiye Cumhuriyeti'nin 100. Yılına özel 100 bin bardak çay dağıtıyorlar. O yüzden bizde Rizeli olarak gelelim ve yardımcı olalım dedik. Bizim milletimize çay dağıtalım. Buraya gelen turistlerde Rize'ye has doğal Rize çayını tanıtmaya çalışıyoruz. Çünkü dünyanın en doğal çayı bu. Bize gelen misafirlere tanıtmaya çalışıyoruz. Beni görenler şaşırıyor. Şu an Rize halkı biraz daha beni tanıyor. Beni görenler ‘Bizim uşağımız' diyorlar. Bu etkinliği beğendim. Bide bu etkinlik 1 hafta sürecek. O yüzden tüm hemşerilerimizi buraya bekliyoruz. Çay demlemek çok güzel bir şey. Çay demlemek güzel bir sanattır. Çayı eskiden çok az içerdim. Gana'da biz poşet çay tüketiyoruz. Rize'ye geldikten sonra günde en az 10 bardak içmişliğim var. Çay çarşısına gelin ve hep beraber 100 bin çayı tüketelim."