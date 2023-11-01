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Güncel
AA 01.11.2023 15:38

Isparta'da motosiklet hırsızlığı iddiasıyla bir kişi tutuklandı

Isparta'da çaldığı motosikleti Burdur'da satmaya çalışan zanlı tutuklandı.

Isparta'da motosiklet hırsızlığı iddiasıyla bir kişi tutuklandı

Bahçelievler Mahallesi'nde park halindeki motosiklet 30 Ekim'de çalındı. İhbar üzerine güvenlik kamerası incelemeleri sonucu şüphelinin V.Ö. olduğu belirlendi.

Polis ekiplerinin saha çalışmaları ve sosyal medya taramaları sonucu, zanlının çaldığı motosikleti Burdur'a götürdüğü ve bir alışveriş sitesi aracılığıyla satışa çıkardığı tespit edildi.

Alıcı gibi davranan polis ekipleri, Burdur'da satış için buluştukları sırada şüpheliyi gözaltına aldı.

Isparta'ya getirilen zanlı, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede tutuklandı.

Çalınan motosiklet sahibine teslim edildi.

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