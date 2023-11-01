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Güncel
AA 01.11.2023 15:28

Uşak'ta devrilen tırın sürücüsü viyadükten düşerek öldü

Uşak'ta devrilen tırın sürücüsü viyadükten düşerek hayatını kaybetti.

Uşak'ta devrilen tırın sürücüsü viyadükten düşerek öldü

Ramazan N. yönetimindeki mısır yüklü tır, Uşak-İzmir kara yolundaki Gediz Köprüsü'nde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle kontrolden çıkıp köprü kenarındaki korkuluklara çarptı.

Ardından yan yana olan iki viyadük ortasındaki boşluğa devrilen tır burada sıkışıp alev aldı.

Sürücü Ramazan N. ise viyadükten dere yatağına düşüp yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık, polis, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Ramazan N., ambulansla kaldırıldığı Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde kurtarılamadı.

Tırdaki yangın ise itfaiye ekiplerince söndürüldü.

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