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Güncel
İHA 01.11.2023 15:16

Kırşehir'de şehit aileleri 'motivasyon' kampında bir araya gelecek

Kırşehir Şehit Aileleri Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği, şehit aileleri ile motivasyon kampına katılacak.

Kırşehir'de şehit aileleri 'motivasyon' kampında bir araya gelecek
[Fotograf: İHA]

Kırşehir Şehit Aileleri Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği, şehit aileleri ile motivasyon kampına katılacak.

Dernek Başkanı Mutlu Kılıçaslan, şehit ailelerinin sosyal alanda etkili olması için Avrupa Birliği projelerine ağırlık verdiklerini söyledi.

Kılıçaslan, `Hiç kuşkusuz ateş düştüğü yeri yakar.Bizler o ateşin düştüğü evlerde hala aynı acıyla yanan şehit aileleriyiz. Bu acıyı her zaman yüreğinde taşıyan bir şehit kardeşi olarak yönetim kurulum ile birlikte mukaddes şehit ailelerimizin yanında her zaman layıkıyla durmak için çabaladık.Faaliyete döktüğümüz projelerimiz, aziz Türk milleti için canından geçen şehitlerimizin emaneti ailelerine manevi desteğimizin bir göstergesidir.Şehit ailelerimizi bir araya getirdiğimiz etkinliklerimizle yüreklerinde hiç sönmeyen ateşe bir nebze de olsa su serpmek, birlik ve beraberliği sağlamayı hedefliyoruz` dedi.

Kırşehir'de şehit aileleri 'motivasyon' kampında bir araya gelecek

2017 yılından itibaren birçok proje yaptıklarını aktaran Kılıçaslan, `2017 yılından itibaren göreve geldiğimiz süre içerisinde 'Unutulmayacak Vatan Evlatları', 'Bayrakla Birleşen Şehitlerimiz', 'Şehit Aileleri ve Gönüllüler', 'Vatan Kalesinden Cennete Uçanlar', 'Cennet Vatanın Kutsal Emanetleri' isimli 5 proje gerçekleştirdik. 'Şehide Dua Emanetine Vefa' isimli 6. projemizi 1 Kasım-15 Aralık tarihleri arasında gerçekleştireceğiz.

Cumhuriyet'imizin 100. yılında şehitlerimizin adını yaşatmak ve şehit ailelerimize moral vermek amacıyla hazırladığımız projemizi hayata geçirmenin gururunu yaşıyoruz` diye konuştu. Yeni hazırlanan proje ile birlikte şehit aileleri kaplıcada motivasyon kampına katılacak
 

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