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Güncel
AA 01.11.2023 16:05

Bingöl'deki esnaf bir günlük gelirini Filistinlilere bağışladı

Bingöl'ün Solhan ilçesinde yaşayan Metin Kurtaran, İsrail'in saldırılarına maruz kalan Filistin halkına destek verilmesi ve farkındalık oluşturmak adına işletmesinin bir günlük gelirini Filistinlilere bağışladı.

Bingöl'deki esnaf bir günlük gelirini Filistinlilere bağışladı

Yeni Mahalle Şehit Mehmet Türksever Bulvarı'nda giyim mağazasını işleten Metin Kurtaran, bir gün sonucunda elde edilen 12 bin lirayı Umut Kervanı Vakfı'na teslim etti.

Kurtaran, Filistin'in 75 yıldır İsrail tarafından uğramış olduğu katliama Hz. İbrahim'in karıncası misali bir damla su olsa da safını belli etmek istediğini söyledi.

Bir farkındalık oluşturmayı amaçladığını ifade eden Kurtaran, "Bugünkü tüm hasılatı Filistin'deki mazlum kardeşlerimize göndereceğiz. İsrail'in Filistin'de düzenlemiş olduğu bu soykırımı kınamak için. Diğer esnaf kardeşlerimizden de bu duyarlılığı bekliyoruz" diye konuştu.

Umut Kervanı Vakfı Solhan Temsilcisi Ayhan Erkmen de Kurtaran'a verdiği destek için teşekkür ederek, "Yüce Rabbim malına bereket katsın. İnşallah Filistin'deki kardeşlerimizin yarasına bir nebze de olsa merhem olur" dedi.

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