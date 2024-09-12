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Güncel
AA 12.09.2024 09:56

Gaziantep'te fıstık çalan 6 şüpheli yakalandı

Gaziantep'te fıstık çalarken suçüstü yakalanan 6 şüpheliden 1'i tutuklandı.

Gaziantep'te fıstık çalan 6 şüpheli yakalandı

Gaziantep Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından fıstık hırsızlığının önlenmesi amacıyla devriye ve denetim faaliyetleri başlatıldı.

Jandarma ekipleri, Nizip ve Karkamış ilçelerinde kolluk devriyesi esnasında, H.Ö, H.B, M.E.B, Z.B, M.A. ve H.A'yı, 3 farklı vatandaşın bahçelerinden fıstık çalarken suçüstü yakaladı.

Bahçelerden çalınmak üzere toplam 176 kilogram fıstık toplandığı tespit edildi.

Gözaltına alınan ve jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan Z.B. tutuklandı, diğerleri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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