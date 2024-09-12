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Güncel
AA 12.09.2024 09:22

Eskişehir'de 8 uyuşturucu şüphelisi yakalandı

Eskişehir'in Odunpazarı, Tepebaşı ve Sivrihisar ilçelerinde düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 8 zanlı gözaltına alındı.

Eskişehir'de 8 uyuşturucu şüphelisi yakalandı

İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince şüphelilerin evlerinde uyuşturucu bulundurduğu ve kullandıkları bilgisine ulaşıldı.

Ekipler tarafından belirlenen 8 şüphelinin evlerinde yapılan aramalarda 22,8 gram sentetik uyuşturucu, 10 gram esrar, 1 adet uyuşturucu hap, 5 uyuşturucu kullanma aparatı, 1 ruhsatsız tabanca, 2 kurusıkı tabanca ve 1 ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi.

Gözaltına alınan 8 şüpheli hakkında "uyuşturucu bulundurmak ve kullanmak", "Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında Kanun'a muhalefet" suçlarından adli işlem yapıldı.

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