Iğdır'da "Tuzluca Fest" kitap ve çocuk festivali başladı

Tuzluca ilçesindeki "Tuz Dağı"nda yüzlerce yıldır yapılan tuz madeni çıkarma işlemleri sonucu oluşan çok sayıdaki mağara, bu sefer festivale ev sahipliği yaptı.

Iğdır Valiliği ve Tuzluca Kaymakamlığınca Tuz Dağı'nın tanıtımı ve bölgede sosyal etkinlik yapılması amacıyla düzenlenen festival, düzenlenen açılışla başladı.

Tuzluca Kaymakamı Abdullatif Yılmaz, açılışta, festivalin hayırlı olmasını diledi.

Festivalin dolu dolu geçeceğini ifade eden Yılmaz, "Daha önce gerçekleşmemiş bir şekilde, bir mağaranın içinde yaptığımız bu festivalde inşallah 5 gün boyunca çok güzel etkinliklere imza atacağız. Türkiye'nin birbirinden değerli yazarlarını misafir edeceğiz, çok değerli hocalarımızla kitap söyleşileri gerçekleştireceğiz. Çocuklarımız için tüm etkinlikleri burada yapacağız." diye konuştu.

"Türkiye'nin ilk ve tek mağara festivali" sloganıyla düzenlenen etkinlikte, kitaplar ve el sanatları sergilenirken çocuklar için de çeşitli eğlence parkurları oluşturuldu.

Yoğun katılımın gerçekleştiği kitap ve çocuk festivali, 15 Eylül'e kadar devam edecek.