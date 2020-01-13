Alınan bilgiye göre, Nurdağı ilçesinde gece geç saatlerde yasak olmasına rağmen far avı yapıldığı bilgisine ulaşan Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü İslahiye Şefliği ekipleri, İlçe Jandarma ekipleriyle birlikte harekete geçti.

Yapılan çalışmada 2 kişinin, bir arazi aracıyla ve av tüfekleriyle far avı yaptığı belirlendi.

Ekipler, arazi aracına ve avda kullanılması yasak 2 adet av tüfeğine el koyarken, Gaziantep Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü şahıslara idari yaptırım cezası uyguladı.

Kaynak: AA