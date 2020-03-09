Haber Giriş: Kaynak: AA
Gaziantep'te esnaf bulduğu parayı polise teslim etti
[Fotoğraf: AA]
Gaziantep’in İslahiye ilçesinde bir esnaf, iş yeri yakınlarında bulduğu parayı polise teslim etti.
Atatürk Bulvarı’ndaki iş yerinde gelinlik satışı yapan esnaf Şerif Baltacı (48) iş yerinin karşısında bir miktar para buldu.
Baltacı, sahibine ulaşamadığı parayı tutanak karşılığında İlçe Emniyet Müdürlüğüne teslim etti.
İlçe Emniyet Müdürlüğü yetkilileri Baltacı’ya duyarlılığından dolayı teşekkür etti.
Son Haberler
- 17:31
- 17:31
- 17:30
- 17:28
- 17:27
Sıradaki Haber
Çankırı'da iş yerinden çıkan kişinin üzerine halı düştü
Yükleniyor lütfen bekleyiniz