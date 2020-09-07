Sabah saatlerinde banliyö hattı projesi çalışma sahasına gelen işçiler, su birikintisi içinde ceset gördü.

İhbar üzerine olay yerin gelen Gaziantep Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı Su Altı Arama Kurtarma ekipleri, cesedi bulunduğu yerden çıkardı.

Polis ekipleri ise yaptıkları incelemede, ölen kişinin Orhan Keklik (44) olduğunu belirledi.

Cenaze yapılan incelemenin ardından Gaziantep Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.