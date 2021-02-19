Haber Giriş: 19 Şubat 2021 Cuma 09:24Son Güncelleme: Kaynak: AA
Gaziantep'te Covid-19 tedbirlerini ihlal eden 371 kişiye para cezası
[Fotoğraf: AA]
Gaziantep'te yeni tip koronavirüs (Covid-19) tedbirlerini ihlal eden 371 kişiye para cezası kesildi.
Gaziantep İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, kent genelinde Covid-19 tedbirlerine yönelik denetimler sürüyor.
Bu kapsamda dün gerçekleştirilen denetimlerde, sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden 214 kişi ile sosyal mesafe ve maske kullanma kurallarına uymayan 157 kişiye para cezası uygulandı.
Denetlenen 300 iş yerinde herhangi bir olumsuzluğa rastlanmadı.
Etiketler: Koronavirüs Tedbirleri
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