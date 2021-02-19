Gaziantep İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, kent genelinde Covid-19 tedbirlerine yönelik denetimler sürüyor.

Bu kapsamda dün gerçekleştirilen denetimlerde, sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden 214 kişi ile sosyal mesafe ve maske kullanma kurallarına uymayan 157 kişiye para cezası uygulandı.

Denetlenen 300 iş yerinde herhangi bir olumsuzluğa rastlanmadı.