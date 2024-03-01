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Güncel
AA 01.03.2024 16:40

Gaziantep'te "Bakkal Kart"la ramazanda 50 bin ihtiyaç sahibi aileye ulaşılacak

Gaziantep Valiliğince ramazan ayı için başlattığı "Bakkal Kart" uygulamasıyla kentteki ihtiyaç sahibi 50 bin aileye ulaşılacak.

Gaziantep'te "Bakkal Kart"la ramazanda 50 bin ihtiyaç sahibi aileye ulaşılacak

Vali Kemal Çeber, Gaziantep Valiliğindeki tanıtım toplantısında yaptığı konuşmada, ramazan aynın yardımlaşmanın, paylaşmanın, manevi duyguların en üstü düzeyde yaşandığı ay olduğunu söyledi.

Ramazan ayının farklı bir ay olduğunu ifade eden Çeber, "Toplumsal değerlerimize çok yaklaştığımız, fazlaca yardımsever ve birbirimizin dertleriyle ilgilendiğimiz aydır. Biz de bu güzel gelenekleri gelecek nesillerle yürütmeye, yürütenlere destek olmaya çalışıyoruz."dedi.

Gaziantep'te yardımsever ve hayırseverlerin çokça bulunduğuna işaret eden Çeber, şunları kaydetti:

"Etki anlamında daha önce yaptığımız çalışmalarımızda Bakkal Kart uygulaması öne çıktı ve uygulamayı geliştirerek devam etme kararı alındı. Bu sene de inşallah bunu uygulayacağız. Bakkal Kart ile bir taş ile birkaç kuş vurmak istiyoruz. Ramazan aynın uhrevi özelliklerine uygun, duygularını yaşamak istiyoruz. İhtiyaç sahipleri insanlarımıza bu yolla ulaşmak istiyoruz. Mahalle ve aile kültürü dediğimiz kavramların içerisinde mutlaka çok köklü olarak yer alan meslek grubuna da uygulamayla biraz yardımcı olmaya çalışıyoruz. Deprem ve ekonomik durumlardan bakkallarımız da etkileniyor, yanında olmak istiyoruz. Şehitkamil ve Şahinbey ilçelerimizdeki 50 bin vatandaşımıza Bakkal Kart dağıtacağız. Bakkal Kart 500 lira değerinde olacak. İhtiyaç ve aile durumlarına göre ailelere birkaç tane verilecek."

Çeber, kentteki hayırsever ve yardımseverlerin yardımlarını beklediklerini sözlerine ekledi.

Gaziantep Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı İsmet Özcan ise uygulama için teşekkür etti.

Gaziantep Bakkallar Odası Başkanı Vakkas Katırlı da uygulamayla hem ailelere yardım edileceğini hem de bakkallara katkı sunulacağına değindi.

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