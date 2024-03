Yozgat’ta kış kuraklığı çiftçiyi endişelendiriyor

Kentte ocak ve şubat aylarında yağışların yetersizliği çiftçileri verim konusunda endişelendiriyor.



Çiftçiler Mart, Nisan ve Mayıs aylarında beklenilen yağışın gerçekleşmemesi halinde üretimde verimin düşeceğini ve kendilerini zor günlerin beklediğini düşünüyor. Yozgat Ziraat Odası Başkanı İsmail Açıkgöz, kış ve ilkbahar mevsiminde yeterince yağış olmadığı takdirde çiftçinin verim kaybının yüksek olabileceğini söyleyerek, “Yağışın durumuna göre verim kaybı yüzde 100’de olabilir, yüzde 50’de. Şu an buğday ve arpada köklenmede sıkıntı yok, güz yağmurlarıyla köklenme oldu ancak kışın kar yağmadığı için tarım arazilerinde bir su kaybı var. İnşallah mart, nisan ve mayıs yağmurlarıyla bunu telafi edebiliriz. Geçen yılın bu dönemindeki yağışı görürsek sıkıntısız bir şekilde bu yılı geçiririz ama yağış olmazsa ister istemez verim kaybı büyük olur. Bunun tereddüdü içerisindeyiz, şu an çiftçimiz gübre atarken bile tereddüt ediyor. Mart ayında yağış bekliyoruz bu açığı bu şekilde atlatacağımızı düşünüyoruz” dedi.



"Kuraklık had safhada, korkuyoruz"



Divanlı Mahallesinde çiftçilikle uğraşan Mikail Avcı ise yağış yetersizliğinin kendilerini endişelendirdiğini belirterek, “Yağlık ay çekirdeği ve nohut ekmek için tarlamı hazırlıyorum. Kuraklık had safhada, korkuyoruz. Şubat ayı yağışsız geçti, normalde bu ay da bu tarlaya girmek mümkün bile değildi. Nisan ve Mayıs aylarında yağış olmazsa halimiz çok kötü olur” şeklinde konuştu.