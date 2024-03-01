Çok Bulutlu 15.9ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Güncel
AA 01.03.2024 16:16

Samsun'da uyuşturucu operasyonlarında 33 şüpheli yakalandı

Samsun'da uyuşturucuyla mücadele kapsamında düzenlenen operasyonlarda aralarında 2 hükümlünün de bulunduğu 33 zanlı gözaltına alındı.

Samsun'da uyuşturucu operasyonlarında 33 şüpheli yakalandı

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ile İlçe Emniyet müdürlüklerine bağlı ekipleri, belirlenen adreslerde eş zamanlı operasyon düzenledi.

Baskınlarda, "uyuşturucu madde kullanmak" ve "esrar elde etmek için kenevir ekme" suçlarından haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 hükümlünün de aralarında olduğu 33 şüpheli yakalandı.

Adresler ve araçlar ile zanlıların üzerlerinde yapılan aramada, çeşitli miktarlarda uyuşturucu, 2 hassas terazi, 10 uyuşturucu kullanım aparatı, 2 pompalı tüfek, 15 mermi ve uyuşturucu madde satışından elde edildiği değerlendiren 13 bin 780 lira ele geçirildi.

Hükümlülerin cezaevine gönderildiği, diğer zanlıların ise emniyetteki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.

ETİKETLER
Samsun
Sıradaki Haber
Yeni Yusufeli’nde sosyo ekonomik hayat yeniden inşa ediliyor
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
17:21
Kahramanmaraş'ta 4,1 büyüklüğünde deprem
17:13
Sinop'ta muhtar adayına saldırıyla ilgili 12 gözaltı
16:54
Bakan Tunç: Yardım bekleyen Filistinlilerin üzerine bomba yağdırmak ancak terör örgütü işidir
16:39
Dünya Sağlık Örgütü: Gazze'de 10 çocuğun açlıktan öldüğü kayıtlara geçti
16:38
Türkgözü'nde yoğunluğun önlenmesi için tır parkı yapılacak
16:25
Belçika, Gazze'ye havadan yardım ulaştıracağını duyurdu
3. Antalya Diplomasi Forumu
3. Antalya Diplomasi Forumu
FOTO FOKUS
Muğla'da iki servis minibüsü çarpıştı: 28 yaralı
Muğla'da iki servis minibüsü çarpıştı: 28 yaralı
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ