İlçe genelindeki bazı vatandaşların testlerinin pozitif çıkması üzerine İlçe Umumi Hıfzıssıhha Kurulunca bir dizi yeni karar alındı.

Buna göre, Küçüklü, Yukarı Karavaiz, Gökçepayam, Hisar, Beydilli, Gelinbuğday ve Yeşilova mahallelerindeki 9 evde karantina kararı uygulandı.

Evlerin girişine uyarı tabelası asılırken, güvenlik güçlerince de tedbirler alındı, belediye ekipleri dezenfekte çalışması gerçekleştirdi.